RE:Verse: svelato il multiplayer di Resident Evil

Tra le tante rivelazioni fatte da Capcom nel Resident Evil Showcase che si è appena concluso, una delle più gustose è stata sicuramente quella di RE:Verse, il nuovo titolo multiplayer online che ci permetterà di ingaggiare un tutti contro tutti all’ultimo sangue, impersonando i personaggi più amati della saga survival horror.

A presentare il progetto è stato il producer Tsuyoshi Kanada, che ha così rivelato cosa ci fosse dietro al beta test (le iscrizioni per il quale scadranno il prossimo 25 gennaio) e soprattutto dietro alla key art celebrativa mostrata lo scorso settembre, che lasciava intravedere alcuni dei più importanti e iconici personaggi del franchise.

RE:Verse, di cui potete gustare il teaser trailer in calce all’articolo, sarà gratuito in occasione delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della saga di Resident Evil, per tutti coloro che acquistino una copia, dgitale o fisica, per qualsiasi piattaforma, di Resident Evil Village. Il titolo sarà esclusivamente online, pertanto per giocarlo su PlayStation 4 o PlayStation 5 bisognerà essere iscritti al PlayStation Plus, o avere un abbonamento Xbox Live Gold per giocarlo su Xbox One e Xbox Series.

RE:Verse sembra avere una piacevole grafica fumettosa, ma soprattutto vi permetterà di impersonare uno dei tanti personaggi imperdibili del franchise di Resident Evil (tra cui spiccano anche Leon e Alice) in un deathmach senza regole. Il regalo più bello per tutti i fan della saga! Per non perdervi nessun aggiornamento continuate a segurici, o a seguire il sito ufficiale di RE:Verse, e i suoi account social.