Dragonball Super: l’Ultra Istinto ha diversi livelli!

Dopo aver affrontato minacce galattiche e mostri spaziali, diventando sempre più assurdamente potente nel corso degli anni, era solo questione di tempo prima che Goku facesse quel passo ulteriore che lo avrebbe fatto entrare nel pantheon degli dèi. Quel passo è avvenuto con Dragonball Super, la nuova serie sequel del franchise di Akira Toriyama, scritta e disegnata da Toyotaro.

Nel corso dei capitoli del manga abbiamo visto Goku diventare un Super Saiyan God, per poi padroneggiare la forma del Super Saiyan Blue e infine arrivare a comprendere e a fare proprio l’Ultra Istinto, uno stato dell’essere più che una vera e propria trasformazione, temuto però persino dagli Dèi della Distruzione.

Dopo la spettacolare fine della saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, con Goku che è riuscito a sconfiggere lo stregone Moro grazie a una forma molto particolare del suo nuovo potere divino, sembrava impossibile immaginare come il nostro Saiyan potesse diventare ancora più potente. E invece il capitolo 68 di Dragonball Super ci ha riservato una sorpresa.

A quanto pare infatti esisterebbe ben più di una forma di Ultra Istinto, e Goku sarebbe riuscito a padroneggiare soltanto la prima. Questo è evidente nello scontro tra il guerriero Saiyan e l’angelo Whis. Quando infatti i due hanno un incontro di allenamento, si può notare perfettamente che l’Ultra Istinto utilizzato dall’angelo sia su un livello completamente diverso rispetto a quello di Goku:

“L’abilità di padroneggiare l’Ultra Istinto non è, di per se stessa, il tuo obiettivo ultimo. In effetti, è soltanto il punto di partenza”