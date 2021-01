My Hero Academia: nuova visual per la quinta stagione

Mano a mano che il prossimo 27 marzo si avvicina, cresce l’attesa e l’hype dei fan per l’esordio della quinta stagione di My Hero Academia. L’opera tratta dal manga di Kohei Horikoshi si è ritagliata un posto di rilievo nel cuore di tutti gli appassionati del medium, che non vedono l’ora di scoprire di più sulle avventure di Izuku Midoriya e dei suoi compagni di classe della 1-A del liceo Yuei.

Così, mentre il manga sta facendo i conti con le conseguenze, terrificanti, della guerra tra villain e heroes e ci sta mostrando le prossime mosse di Shigaraki, l’anime ha deciso di non lasciare i fan a bocca asciutta, rilasciando una nuova key art della quinta stagione, la prima dallo scorso 21 dicembre, quando era stato condiviso un artwork in occasione del Jump Festa 2021.

La bellissima nuova immagine ci mostra alcuni dei più amati studenti di My Hero Academia: oltre a Midoriya, ovvio protagonista insieme a Bakugo, spiccano Todoroki, Ochaco, Kirishima, Kaminari e Kyoka. Un’immagine che non fa che aumentare l’attesa per quella che, lo sperano tutti, sarà una stagione spettacolare!

Le aspettative sulla quinta stagione sono altissime, soprattutto dopo la conclusione a sorpresa della quarta, durante la quale Izuku sembra essere entrato in contatto con i precedenti possessori del One For All.