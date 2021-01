Naughty Dog: arriva la smentita sul nuovo gioco fantasy

Nei giorni scorsi vi abbiamo informati circa la possibilità di un nuovo titolo fantasy attualmente in sviluppo presso Naughty Dog. La notizia, rimbalzata in tutto il mondo dopo che il Senior Concept Artist dello studio, Hyoung Nam, ha condiviso un artwork chiamato “La Donna del Nord”, immagine che a detta dell’artista era ispirata ad un nuovo gioco. Questa affermazione in realtà non è del tutto inesatta, ma tutti noi abbiamo interpretato male le sue parole.

Ai microfoni di IGN, il Senior Concept Artist ha affermato che l’artwork realizzato risale in realtà al mese di novembre e il “nuovo gioco” da cui trae ispirazione altri non è che Assassin’s Creed Valhalla e non un nuovo titolo di Naughty Dog. A scanso di equivoci, l’artista ha deciso di aggiungere questo particolare a tutti suoi artwork personali ispirati all’ultimo Assassin’s Creed.

Dunque, è stata Eivor ad ispirare l buon Nam, che dunque ha smentito la nuova IP fantasy dello studio che ha realizzato The Last of Us Part II Sappiamo però che i “cagnacci” sono alle prese con un nuovo progetto, che ha nuovamente perso quel bricioli di identità dato dal rumor scaturito dall’artwork. Non resta che attendere notizie ufficiali in arrivo direttamente dallo studio di Sony. Peccato!