Razer annuncia l’arrivo del mouse Naga X

La famosa linea di mouse per MMO ritorna con il Razer Naga X – ultimo nato nell’acclamata famiglia. Mantenendo la tipica griglia di pulsanti programmabili progettata per offrire ai gamer un vantaggio assoluto e un più ampio di arsenale di comandi a portata di mano, Razer Naga X è anche il mouse più leggero della famiglia.

Il Naga X dispone di 16 pulsanti programmabili posizionati in modo ergonomico per un accesso rapido. È possibile assegnare ogni pulsante ad azioni di base come il lancio di incantesimi o a funzionalità avanzate, come le macro che combinano molteplici tasti di comando. Inoltre, tramite la modalità Razer HyperShift, si attiva una serie completa di assegnazioni di tasti secondari semplicemente premendo il tasto HyperShift.