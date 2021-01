Marchen Forest Mylne and the Forest Gift: pubblicato il trailer di lancio

L’editore Clouded Leopard Entertainment e lo sviluppatore PrimaryOrbit hanno pubblicato il trailer di lancio dell’RPG di esplorazione dei dungeon Marchen Forest: Mylne and the Forest Gift. Di seguito una panoramica del gioco:

Mylne, una speziale, cerca gli ingredienti nella Foresta misteriosa in modo da poter preparare le sue pozioni. Ma le cose prendono presto una svolta drammatica da semplici commissioni: alla fine, Mylne si ritrova coinvolta in un mistero irrisolto, e deve affrontare ciò che si trova nelle Rovine Sotterranee, nel profondo della foresta.

Nel profondo di una foresta, in un luogo molto, molto lontano, viveva il più strano degli abitanti. Questa è la storia di una giovane ragazza e della sua magica avventura. La storia inizia in una Foresta Misteriosa. Man mano che il gioco procede, entri in un mondo più oscuro e sinistro. Questo affascinante dungeon crawler e fantasy RPG è un’avventura emozionante che non dimenticherai presto!

Mylne, l’eroina, esplora la misteriosa foresta e le rovine sotterranee in questa storia in tre parti. L’atmosfera e lo stile di gioco del gioco variano tra i capitoli: Parte I, parti per un’avventura di caccia agli ingredienti di pozioni per tuo nonno, aiutando gli altri abitanti della foresta lungo la strada! Parte II, cerca tua madre perduta da tempo e affronta le rovine sotterranee sotto la foresta! Combatti i nemici e raccogli oggetti di valore mentre usi le tue scorte di cibo e salute in questo dungeon crawler hack and slash! Parte III, scopri la verità nell’oscurità delle rovine sotterranee! Sono stati aggiunti vari elementi come abilità, campeggio e tecniche di combattimento, arricchendo l’esperienza di gioco dei giochi di ruolo!

Sistema di combattimento

Prendi il controllo con comandi di battaglia in tempo reale!

Osserva gli attacchi del nemico e utilizza l’attacco appropriato!

Limita i danni parando e usando le tue abilità segrete!

Marchen Forest: Mylne and the Forest Gift uscirà per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 28 gennaio in tutto il mondo, ma sarà disponibile sia fisicamente che digitalmente solo in Giappone e in Asia.