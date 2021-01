Rakugaki Kingdom: verrà lanciato il 28 gennaio in Giappone

Rakugaki Kingdom verrà lanciato per mobile tramite App Store e Google Play il 28 gennaio in Giappone, ha annunciato Taito. La pre-registrazione è ora disponibile tramite il sito Web ufficiale del gioco . Di seguito una panoramica del gioco:

Con il primo Sistema Rakugaki (disegno) in un gioco per smartphone, Rakugaki Kingdom è un training-style RPG in cui alleni personaggi disegnati da te nel gioco mentre ti godi la storia: Puoi sviluppare i personaggi disegnati a mano da te su Rakugaki e puoi anche a tuo farli allenare con i Trester, che utilizzano diverse abilità e skills. In battaglia, puoi competere contro giocatori di tutto il paese nelle classifiche attraverso combattimenti basati su comandi con controlli semplici.

Caratteristiche principali