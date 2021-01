Ocean’s Heart: è finalmente disponibile su PC

Max Mraz e Nordcurrent hanno annunciato che il loro pixel – art RPG ispirato a The Legend Of Zelda, Ocean’s Heart, è ora disponibile su Steam e GOG. Come si legge nel comunicato stampa, il gioco rende omaggio ai classici di genere, arricchendo il concetto di RPG. Ocean’s Heart è un affascinante action RPG in pixel art ambientato in un mondo pieno di segreti, magia e pericoli.

Max Mraz, lo sviluppatore di Ocean’s Heart, ha dichiarato:

Ocean’s Heart è stato creato riversando il mio amore per il gioco nei boschi, le escursioni e la scoperta di burroni o rovine fresche. Riguarda l’esplorazione e il senso di soddisfazione di trovare un mistero là fuori e cercare di capire cosa significa. Quindi ti attira fuori dal percorso essendo pieno di aree nascoste che suggeriscono storie e nascondono nuovi mostri e tesori. Creare il mondo di Ocean’s Heart e fare da solo tutta l’arte, la musica, la scrittura e il design è stata una sfida formidabile, e sono entusiasta di far partecipare tutti gli altri.



Ocean’s Heart è un gioco d’avventura retrò in stile The Legend Of Zelda ambientato in un arcipelago bellissimo e pericoloso: Giochi nei panni di Tillia, una giovane ragazza il cui padre e il cui migliore amico sono stati rapiti dallo spietato pirata Barbanera, e deve perlustrare le numerose isole per trovarlo e salvarlo; durante la tua avventura, incontrerai le rovine di un regno allagato, scoprirai e scenderai in antiche segrete, incontrerai e combatterai numerosi mostri e risolverai numerosi enigmi e missioni secondarie. Per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo di rimanere in vita abbastanza a lungo da trovare tuo padre, troverai un assortimento di armi, insieme a vari materiali che ti permetteranno di migliorarle. Scoprirai e raccoglierai anche reagenti per creare una serie di pozioni che ti daranno abilità magiche e incantesimi e avrai bisogno di tutte le migliori armi e magie che puoi trovare per superare i numerosi mostri boss e le segrete mortali del gioco. Per ulteriori informazioni su Ocean’s Heart, visita il sito Web del gioco su Steam.