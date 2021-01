Super Smash Bros.Ultimate: una mod aggiunge Sora di Kingdom Hearts

Super Smash Bros.Ultimate è una delle IP più popolari di Nintendo: è stato pubblicato su tutte le console fin dal Nintendo64, riunendo i personaggi Nintendo di tutto il mondo per formare un gioco di combattimento unico. Con il passare degli anni, il roster di personaggi giocabili ha continuato a crescere, grazie anche a personaggi di terze parti non di proprietà di Nintendo, come Snake di Metal Gear Solid e Sonic di Sonic the Hedgehog sono stati i primi a dare il via a Super Smash Bros. Brawl per Wii. La maggior parte dei DLC per Super Smash Bros.Ultimate ha aggiunto più personaggi di terze parti come Joker di Persona 5 e Sephiroth di Final Fantasy. Uno dei personaggi che i fan del titolo Nintendo sperano arrivi presto a far parte del roster è Sora di Kingdom Hearts, ma ora grazie al modder Mastaklo, anche il protagonista di Kingdom Hearts, si unisce al roster in modo non ufficiale.

L’aspetto di Sora nella mod è basato sulla sua apparizione nel recente Kingdom Hearts 3, e viene equipaggiato con il Kingdom Key Keyblade, ma sfortunatamente, poiché Sora è solo un mod, non ha il suo set di mosse unico: il suo move set è identico a quello di Shulk e questo significa che condivide tutte le stesse mosse di Shulk. Si spera che Nintendo alla fine aggiungerà Sora al gioco ufficialmente come DLC. Non sarebbe del tutto fuori discussione dato che solo tre dei personaggi aggiunti dopo il lancio di Super Smash Bros. Ultimate erano personaggi Nintendo. Sephiroth è il personaggio DLC più recente e potrebbe aver danneggiato le possibilità di Sora, tuttavia, poiché il gioco ora ha sia Sephiroth che Cloud di Final Fantasy, potrebbe ospitare anche un personaggio di Kingdom Hearts. Super Smash Bros.Ultimate è attualmente disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.