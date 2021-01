The Medium: il nuovo trailer svela 9 dettagli sulla produzione

Bloober Team, lo studio dietro acclamati giochi horror come Blair Witch, Observer: System Redux e Layers of Fear, ha rilasciato oggi un nuovo video con nove fatti interessanti sul suo prossimo titolo horror psicologico, The Medium. previsto nella giornata del 28 gennaio sul mercato, i giocatori saranno in grado di saperne maggiormente sul gioco, il suo sviluppo e le persone coinvolte. The Medium sarà disponibile esclusivamente per console Xbox Series e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.

L’ultimo video di quattro minuti e mezzo mostra una varietà di fatti intriganti e inquietanti insieme a easter eggs su The Medium di cui i giocatori potrebbero non aver mai sentito parlare, alcuni dei quali includono i primi concept del gioco iniziati nel 2012, o come l’ambientazione del gioco nell’abbandonato Niwa Hotel sia basata su un vero hotel nella città natale del Bloober Team a Cracovia, Polonia. Inoltre, il video condivide alcune delle sbavature dello sviluppo che il team ha affrontato durante la pandemia, così come utili consigli di gioco e filmati dietro le quinte che non sono stati pubblicati prima.

The Medium è un gioco horror psicologico in terza persona che presenta un innovativo gameplay a doppia realtà che è stato brevettato da Bloober Team. I giocatori vestiranno i panni di Marianne, una medium dotata di una serie di abilità psichiche, ed esploreranno il mondo reale e quello degli spiriti alternativamente e simultaneamente per scoprire un oscuro mistero mascherato da segreti inquietanti, spiriti sinistri ed enigmi subdoli che solo una medium può risolvere.