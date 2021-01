Borderlands 3: iniziano tre settimane di mini-eventi

E’ iniziata la tre settimane di mini-eventi di Borderlands 3, che fino all’11 febbraio vivacizzeranno le partite nel titolo 2K e Gearbox Software.

Qui sotto potete leggere il comunicato ufficiale con tutti i dettagli degli eventi:

Siete pronti a una dose extra di anarchia in Botte e bottino? Dal 21 gennaio all’11 febbraio, tre settimane di mini-eventi vivacizzeranno la vostra lotta per la sopravvivenza nel Complesso tempestoso! Per partecipare a questi eventi a tempo limitato è necessario possedere Borderlands 3 e il contenuto aggiuntivo Designer’s Cut, acquistabile separatamente o come parte di Borderlands 3 Ultimate Edition o del Season Pass 2.

Ecco i dettagli dei temi e degli effetti di ogni settimana, che entreranno in vigore

tramite hotfix. Radunate la squadra, entrate in azione, evitate l’Urlagano ed estraete bottino leggendario prima dell’11 febbraio, data in cui terminerà l’ultimo mini-evento!

Settimana 1 – Cieli limpidi

Durata dell’evento: Dalle 18:00 del 21 gennaio alle 17:59 del 28 gennaio

Durante il mini-evento Cieli limpidi, tutti i nemici potranno lasciare bottino migliore e il cerchio dell’Urlagano impiegherà più tempo a ridursi, dandovi più tempo per recuperare bottino ed esplorare.

Settimana 2 – Extrazione

Durata dell’evento: Dalle 18:00 del 28 gennaio alle 17:59 del 4 febbraio

Durante il mini-evento Extrazione, tutte le stazioni di evacuazione avranno slot aggiuntivi, permettendovi di estrarre più bottino! Inoltre, tutti i lanci di rifornimenti avranno più probabilità di lasciare casse DAHL, in cui è più facile trovare equipaggiamento esclusivo di Botte e bottino.

Settimana 3 – Corsa all’equipaggiamento

Durata dell’evento: Dalle 18:00 del 4 febbraio alle CET dell’11 febbraio

Durante il mini-evento Corsa all’equipaggiamento, le casse rare avranno più probabilità di comparire in Botte e bottino e le casse verdi DAHL situate nei punti d’interesse principali del Complesso tempestoso avranno più probabilità di contenere equipaggiamento esclusivo di Botte e bottino. State attenti a non ammirare troppo l’equipaggiamento ritrovato, perché l’Urlagano si avvicinerà più rapidamente.