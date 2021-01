Resident Evil Village: la prossima demo sarà più carnosa

Ieri si è tenuto l’atteso showcase di Resident Evil, incentrato soprattutto sul prossimo episodio della saga horror di Capcom, ovvero Resident Evil Village. Tra le varie sorprese, è stata annunciata e resa subito disponibile la demo Maiden, in esclusiva per i possessori di PlayStation 5. Questa versione di prova è stata specificamente chiamata “Visual Demo” dagli sviluppatori e non fa giocare nei panni del protagonista Ethan Winters, ma in quelli di un altro personaggio, ignoto, che sta cercando di fuggire da un luogo che sembra essere un’ambientazione chiave nel gioco principale.

In primavera arriverà una nuova demo disponibile anche per le altre piattaforme dove, sull’account Twitter ufficiale, Capcom promettere un’esperienza di gioco “più carnosa”. Maiden non presenta infatti alcun tipo di combattimento. Come si può però leggere dal tweet, gli sviluppatori hanno creato la demo Maiden come sorpresa per i giocatori di PS5, per mostrare fino a che punto potessero spingere la nuova console Sony: ecco perché è stato aggiunto “Visual Demo” al titolo. Il tweet termina con la frase “Per quelli di voi che cercano un demo con un gameplay più carnoso… per favore rimanete sintonizzati!”

Vedremo dunque in primavera quanta carne ci sarà in più nella prossima versione di prova. E a proposito di demo, è stato pubblicato un video su YouTube che mostra come si comporta a livello tecnico il gioco su PS5.

Resident Evil Village uscirà il 7 maggio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One e PC.