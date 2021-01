Fallout 76: trailer sull’Aggiornamento Inventario

Bethesda ha pubblicato un trailer riguardanti il primo update del 2021 di Fallout 76, ovvero l‘Aggiornamento Inventario, che sarà disponibile dal 26 gennaio.

Qui sotto potete leggere il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del gioco:

Martedì 26 gennaio pubblicheremo il nostro primo aggiornamento dell’anno, che include una serie di miglioramenti vari e relativi all’inventario. Per una panoramica sulle modifiche, abbiamo creato un video che spiega le novità, così sarete più che pronti per la settimana prossima.

Oltre a questi miglioramenti, apporteremo modifiche ai contorni che si vedono quando si costruisce nel C.A.M.P., nel rifugio o nell’officina. Quando trovate un punto di posizionamento valido, il contorno sarà di colore azzurro e non più verde. Questo dovrebbe aiutare alcuni dei nostri giocatori affetti da daltonismo a individuare più facilmente un posto valido da uno non valido.

Inoltre, abbiamo letto molte opinioni sulla frequenza delle ricompense di livello più alto nelle operazioni giornaliere. Vogliamo essere certi che i vostri sforzi siano sempre ricompensati in caso di completamento rapido per il raggiungimento del livello Anziano, e introdurremo una modifica di conseguenza. Sarà possibile raggiungere il livello Anziano solo una volta al giorno, ma riceverete una ricompensa annoverata tra quelle rare.

Se avete Fallout 76 per PC tramite Bethesda.net, avete ancora qualche giorno per provare queste modifiche in anteprima sul server pubblico di test (PTS). Il PTS dovrebbe essere operativo fino al mattino del 25 gennaio, perciò accedete, giocate e fateci sapere cosa ne pensate sul forum del PTS.

EVENTO PE DOPPI E TAPPI IN ABBONDANZA IN CORSO!

Questo weekend il divertimento è ancora maggiore grazie a un paio di eventi di gioco che vi aiuteranno a salire di livello più velocemente e a guadagnare tantissimi tappi dai commercianti! Nei prossimi giorni riceverete il doppio dei punti esperienza nelle vostre avventure in tutte le modalità di gioco.

Contemporaneamente, ci sarà l’evento Tappi in abbondanza, che raddoppia la quantità di tappi disponibile presso i commercianti dell’Appalachia (da 1.400 a 2.800 al giorno). La quantità totale di tappi viene ripristinata ogni 20 ore del mondo reale, perciò assicuratevi di vendere l’equipaggiamento in eccesso ogni giorno per riempirvi le tasche. Date un’occhiata agli orari qui sotto per capire quando potrete fare incetta di PE e tappi.

DETTAGLI EVENTO COMBINATO

Eventi: PE doppi in tutte le modalità e il doppio dei tappi abituali presso i commercianti.

Inizio: 18:00 del 21 gennaio

Fine: 18:00 del 25 gennaio

Infine, qualora vogliate, qui potete dare una letta alla nostra recensione dell’espansione Alba d’Acciaio.