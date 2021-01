Windfolk ora disponibile, pubblicato il trailer di lancio

L’iniziativa PlayStation Talents, derivante ovviamente da Sony, punta a supportare le produzioni che non rientrano negli standard dei AAA in termini di budget ma che, qualitativamente, non sono inferiori a nessuno e Windfolk ne è l’esempio.

Tra i titoli supportati da questo programma, la produzione targata Fractal Tale spicca come shooter aereo in terza persona e adesso, il titolo è disponibile con un trailer di lancio.

Vi lasciamo alla breve descrizione presa direttamente dal PlayStation Store, seguita dal trailer che trovate in calce e vi ribadiamo che Windfolk è ora disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5.