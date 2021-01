Resident Evil 7: circolano voci riguardo una versione next-gen

Ieri è stato un grande giorno per Capcom, in particolare per uno degli storici franchise videoludici. Ovviamente, stiamo parlando di Resident Evil il quale, nell’evento tenutosi ieri, ha mostrato i muscoli, tra modalità online, primo gameplay, demo a sorpresa e altro ancora per il nuovo capitolo Village.

Il titolo è stato confermato per il mese di maggio di quest’anno e, sebbene vi sia molto a cui guardare per questa nuova iterazione targata Capcom, pare vi siano voci di corridoio che vedono una versione next-gen del capitolo precedente.

Qualcuno che è solito parlare sulla produzione nipponica in questione, Dusk Golem, è tornato sulla scena introducendo stavolta la “certezza”, per lui, il settimo capitolo dell’iconica saga sia in arrivo in versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, portando con sé ovviamente gli upgrade grafici del caso.

Ci teniamo a farvi notare che il 2021 è il venticinquesimo compleanno di Resident Evil ed è probabile, a questo punto, che Capcom voglia festeggiare l’evento con qualcosa. Che sia proprio una versione di nuova generazione per Resident Evil 7? Noi di GamesVillage ovviamente vi terremo aggiornati in merito, quindi tornate a trovarci!

I know VR was in at some point, I don't know the current status. To do VR they need a consistent performance for motion sickness, I guess to see. There is other things that are 100% happening they for some reason didn't mention here though, like the RE7 Next-Gen patch though. https://t.co/1zNHti0k0x

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 21, 2021