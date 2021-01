Humankind: si potranno creare personaggi intelligenti?

Non è un segreto che Amplitude Studios stia facendo le cose in grande con il suo Humankind (qui il nostro provato). Il particolarissimo titolo gestionale della casa di sviluppo francese ha ambizioni enormi, e vuole consegnare ai suoi fan un’esperienza di gioco 4X di grande complessità e realismo, utilizzando, tra l’altro, civiltà storicamente esistite.

In un recentissimo video (che trovate in calce all’articolo) Humankind ha svelato alcune delle sue funzionalità, tra cui fa bella mostra di sé la customizzazione dei personaggi, che possono essere modificati a piacimento, cambiandone i tratti facciali, i capelli, la bocca, il naso e tanto altro ancora. Ma le sorprese non si sono certo fermate qui.

Nel video infatti, Amplitude Studios ha mostrato una delle possibilità più intriganti della customizzazione in Humankind. Si può infatti infondere nel personaggio una intelligenza artificiale, una personalità se vogliamo, che permetterà agli altri giocatori di interagire con voi, attraverso il personaggio, anche quando non siete online.

Le personalità di Humankind sono divise in otto archetipi, distinti in base al grado di socialità o di aggressività che vorremo scegliere. Inoltre ogni personalità può avere dei bias, cioè dei tratti particolari, distintivi, delle vere e proprie tendenze, che potrebbero portare il vostro personaggio ad allearsi o meno con un Impero che sia affine ai suoi bias. Ci saranno anche dei “punti di forza“, cioè dei bonus passivi che serviranno a migliorare alcuni aspetti. Sia i bias che i punti di forza dovranno essere sbloccati attraverso il raggiungimento di determinati obiettivi.

Vi ricordiamo che Humankind è ancora in fase di sviluppo per PC (anche via Steam) e Google Stadia, con l’uscita sul mercato prevista per il prossimo 22 aprile.