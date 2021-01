Cyberpunk 2077: CDPR concede rimborsi senza chiedere indietro il gioco

Il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 sta costando tantissimo a CD Projekt RED. La casa di sviluppo polacca si è ritrovata a fronteggiare ben due class action (la seconda recentissima), una perdita economica record di circa 1 miliardo di dollari, la rimozione del gioco dal PS Store, e il rischio di una maxi multa da parte dell’autorità antitrust della Polonia. Recenti report inoltre hanno rivelato come la compagnia potrebbe essere diventata obiettivo di acquisizione e sono andati a scavare profondamente nello sviluppo travagliato del titolo.

Visti i tanti problemi di Cyberpunk 2077, soprattutto nelle sue versioni per PlayStation 4 e Xbox One, sono stati tantissimi i giocatori che hanno chiesto il rimborso di quanto speso per il titolo difettoso. E CD Projekt RED è stata estremamente trasparente su questo punto. Un recentissimo report di Patrick Klepek di VICE ha infatti evidenziato le esperienze di alcuni giocatori che hanno chiesto al developer polacco il rimborso per la loro copia di Cyberpunk 2077.

Sembra infatti che non solo lo studio abbia proceduto rapidamente ai rimborsi, inviando ai giocatori il denaro attraverso PayPal, ma che non abbia nemmeno voluto indietro le copie fisiche del gioco, né che abbia revocato le licenze per le versioni digitali, né su console né tantomeno su PC. Sembra inoltre che CDPR stia procedendo ai rimborsi indistintamente per qualsiasi edizione acquistata del gioco, compresa la Collector’s Edition.

Un giocatore, parlando a VICE, ha rivelato di aver potuto tenere tutti i contenuti della Collector’s anche dopo aver ricevuto i 250 dollari di rimborso da parte della software house polacca, mentre un altro ha notato come, nonostante abbia inviato all’azienda tutti i dati, compreso il codice per accedere al gioco, per ottenere il rimborso per il gioco acquistato su Xbox One, la sua licenza digitale non è stata revocata.

Inoltre va notato che, sebbene inizialmente CD Projekt RED avesse annunciato che sarebbe stato possibile richiedere i rimborsi per Cyberpunk 2077 soltanto entro dicembre 2020, l’indirizzo e-mail dedicato continua a tutt’oggi ad accettare richieste, e sembra che lo farà fino al prossimo mese.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, oltre che su PlayStation 5 e Xbox Series X e S in modalità di retrocompatibilità.