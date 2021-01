Demon Slayer e gli altri: la truppa degli anime candidati all’Oscar

Il successo di Demon Slayer nel 2020 è stato più che folgorante. L’opera di Koyoharu Gotoge è diventata il manga più venduto in terra nipponica, e il film Mugen Train ha polverizzato tutti i record possibili e immaginabili al botteghino giapponese, superando La città incantata, il capolavoro di Hayao Miyazaki, al primo posto nell’esclusiva classifica delle pellicole col maggior incassonel paese del Sol Levante. E a quanto confermato da Aniplex, il 2021 potrebbe arrivare a coronamento assoluto di tutto questo successo.

L’annuncio ufficiale dell’azienda nipponica (rilanciato da varie testate specializzate) ha infatti confermato la precandidatura di Demon Slayer Mugen Train (insieme ad altre cinque pellicole anime) alla novantatreesima edizione dei Premi Oscar, nella categoria per il Miglior film d’animazione. Inizia adesso un lungo processo di selezione, che si concluderà il prossimo 15 marzo, con l’annuncio della lista ufficiale dei candidati al prestigioso premio cinematografico, che verrà assegnato nella cerimonia del 25 aprile.

Demon Slayer Mugen Train è riuscito a rientrare in questa prestigiosa lista grazie non soltanto ai suoi strabilianti risultati al botteghino, ma anche a una buona dose di tempisto: sono infatti ammesse alle precandidature tutte le pellicole che siano state trasmesse negli Stati Uniti entro il febbraio dell’anno della premiazione, e il film tratto dall’opera di Gotoge sta per fare il suo debutto proprio nelle sale statuintensi.

Ma a rappresentare l’animazione nipponica non c’è soltanto il film evento del 2020: sono altri cinque infatti i titoli anime inseriti in lista da Aniplex, a partire da Aya and the Witch, l’interessantissimo nuovo titolo di Studio Ghibli, opera di Goro Miyazaki e primo esperimento in CGI per il celeberrimo studio d’animazione. Non mancheranno nemmeno Lupin III the First, ennesima pellicola sul ladro gentiluomo, la commedia musicale On-Gaku: Our Sound, il sentimentale Ride Your Wave e Miyo Un amore felino.

Tra questi anime e la nomination agli Oscar ci sarà però l’agguerrita concorrenza delle opere Disney Pixar, che come sempre intendono farla da padrone, oltre che altre interessanti sorprese. Non mancherà ovviamente Soul, il celebrato film Pixar uscito su Disney Plus durante le vacanze natalizie, né il fantasy Onward. Ci saranno probabilmente anche Wolfwalkers di Apple TV Plus e Over the Moon prodotto da Netflix.

Insomma la sfida si preannuncia durissima: riusciranno Demon Slayer e la truppa degli anime a guadagnarsi il loro posto alle nomination per l’Oscar? Scopritelo con noi il prossimo 15 marzo.