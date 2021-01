Acer presenta nuovi dispositivi pensati per gli studenti

Acer ha presentato due nuovi Chromebook da 11 pollici pensati appositivamente per gli studenti, insieme ad altri due interessanti dispositivi.

Di seguito le caratteristiche per ogni dispositivo:

Chromebook 511:

È un notebook che integra tutte le ultime tecnologie per l’apprendimento digitale con caratteristiche in grado di semplificare l’utilizzo sia ai ragazzi che ai docenti. Questi laptop sono dotati dei processori Qualcomm Snapdragon 7c. Possiede un peso di solo 1,3 kg, un’autonomia della batteria di 20 ore e la connettività 4G LTE integrata. La struttura del nuovo Acer Chromebook 511 è molto solida, le porte di connessione sono rinforzate, garantendo una robustezza maggiore nell’utilizzo quotidiano e, grazie allo chassis resistente agli urti certificato MIL-STD 810H1 è possibile utilizzare il notebook in tutta sicurezza. La tastiera è dotata di pulsanti ancorati meccanicamente e di un esclusivo sistema di drenaggio integrato, che offre una protezione ulteriore in caso di versamento accidentale di liquidi .

Chromebook 311:

Grazie al processore MediaTek MT8183 il nuovo Chromebook 311 è in grado di offrire alta sicurezza e affidabilità. Il notebook è certificato MILSTD 810H2 e può resistere a cadute da un’altezza di 122 cm e ad una pressione di 60 kg grazie a speciali paraurti invisibili incorporati nel design; la tastiera è stata progettata per sostenere un utilizzo intenso nel corso degli anni, con i tasti ancorati meccanicamente per evitare la rimozione, e può sopportare un versamento accidentale fino a 330 ml di acqua.

Il nuovo Acer Chromebook 311 offre fino a 20 ore ed è fornito di uno schermo touch opzionale, una webcam HDR e tutti i vantaggi del sistema operativo Chrome OS.

Chromebook Spin 511 e 512:

Dotati del sistema sistema operativo Chrome OS, questi device sono caratterizzati da: semplicità di utilizzo, tempi di avvio molto rapidi, interfaccia intuitiva, protezione contro i virus e accesso a moltissime app su Google Play. I nuovi Chromebook Spin si distinguono, inoltre, per la velocità, la qualità delle performance e perchè appositamente progettati per gli utenti più giovani, essendo resistenti e sicuri.

Presentano processori Intel N4500 e N5100 di ultima generazione, affiancati da un massimo di 64 GB di memoria eMMC e fino a 8 GB di memoria RAM.

TravelMater Spin B3:

È dotato dei nuovi processori Intel Pentium Silver che garantiscono un’autonomia della batteria fino a 12 ore. Il rinforzo integrato del design consente al dispositivo di resistere agli urti e alla pressione di 60 kg, caratteristiche che certificano il notebook allo standard di livello militare 1,2 in grado di sopportare l’usura quotidiana. La solidità della scocca si riscontra anche nel touchpad resistente all’umidità, nella tastiera dotata di tasti ancorati meccanicamente e nell’esclusivo sistema di drenaggio integrato, che offre una protezione ulteriore in caso di versamento accidentale di liquidi.

Prezzi e Disponibilità:

Acer Chromebook 511 (C741L) sarà disponibile dal Q3 al prezzo indicativo di 399,00€.

sarà disponibile dal Q3 al prezzo indicativo di 399,00€. Acer Chromebook 3 11 (C722) sarà disponibile dal Q3 al prezzo indicativo di 269,00€ .

sarà disponibile dal Q3 al prezzo indicativo di 269,00€ . Acer Chromebook Spin 512 (R853TA) sarà disponibile dal Q3 al prezzo indicativo di 399,00€.

sarà disponibile dal Q3 al prezzo indicativo di 399,00€. Acer Chromebook Spin 511 (R753T)sarà disponibile dal Q3 al prezzo indicativo di 369,00€.

Per maggiori informazioni è possibile vistare il sito ufficiale dei prodotti.