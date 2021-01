Re Zero The Prophecy of the Throne: nuovo trailer e mostrata la collector’s edition

Nelle ultime ore Spike Chunsoft ha pubblicato un trailer di Re ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne, avventura tattica in arrivo a breve. Il filmato fa una panoramica sul gioco, mostrando i diversi tipi di gameplay, con la parte adventure, briefing e mission, per poi spostarsi successivamente sui personaggi.

Successivamente, è stato pubblicato un altro video, dove viene fatto l’unboxing della collector’s edition, che contiene, oltre al gioco, la steelbox, la colonna sonora su CD, l’artbook e 4 spille con i personaggi Emilia, Subaru, Rem e Melty.

Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che il gioco arriverà qui in Europa su Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 5 febbraio.