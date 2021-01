Utawarerumono: due titoli rimossi dal PlayStation Store

Le versioni per PlayStation 4 e PS Vita del titolo che mischia GDR e visual novel, Utawarerumono: Mask of Deception e il suo sequel Utawarerumono: Mask of Truth, sono stati rimossi dal PlayStation Store nei territori occidentali.

Un rappresentante di Atlus, azienda che ha pubblicato entrambi i titoli in occidente, ha confermato a Gematsu che i titoli sono stati rimossi dalla lista perché i diritti di licenza di Atlus erano scaduti. La stessa Atlus non ha informazione sul quando i due titoli torneranno nello store digitale di Sony.

Sono stati contattati anche lo sviluppatore Aquaplus e il publisher della versione per PC DMM Games per ulteriori informazioni, ma al momento non sono arrivate risposte in merito.