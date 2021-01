Vicarious Visions viene assorbita da Blizzard

Vicarious Visions, storica software house statunitense che, tra i tanti, ha dato vita a diversi titoli della serie Crash e Tony Hawk’s (tra cui la recente N.Sane Trilogy e Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2) è passata dal lato Activision di Activision Blizzard al lato Blizzard, ed è ora “completamente dedicata ai giochi e alle iniziative Blizzard esistenti”. Questo è quello che ha detto la società a Games Industry biz. In sostanza, quindi, non sarà più uno studio a sè, ma un team di supporto a Blizzard.

“Dopo aver collaborato con Vicarious Visions per un po ‘di tempo e aver sviluppato un ottimo rapporto, Blizzard ha capito che c’era un’opportunità per [Vicarious Visions] di fornire supporto a lungo termine”, ha detto un rappresentante di Activision Blizzard.

Activision Blizzard non ha specificato a cosa ha lavorato con Vicarious Visions o da quanto tempo.

Il capo dello studio di Vicarious Visions, Jena Oneal, è stata anche promossa a vicepresidente esecutivo per lo sviluppo di Blizzard. Simon Ebejer, in precedenza direttore operativo di Vicarious Visions, assumerà il precedente ruolo della Oneal.

Secondo un report di Bloomberg di Jason Schreier, che cita persone che hanno familiarità con i piani dello sviluppatore, Vicarious Visions ha lavorato con Blizzard dal 2020 al franchise di Diablo, incluso un remake di Diablo II.

Un portavoce di Blizzard ha rifiutato di commentare i progetti in corso di Vicarious Visions, confermando solo che lo sviluppatore “ha lavorato con Blizzard per un po’ di tempo”.

Secondo Bloomberg, il remake di Diablo II doveva essere sviluppato dal Team I di Blizzard fino al 2020, ma dopo il rilascio mal accolto di Warcraft III: Reforged, i membri del team si sono incontrati per discutere su cosa è andato storto, attribuendo il fallimento ad una scarsa pianificazione, problemi di comunicazione e rilascio affrettato a causa della pressione finanziaria della direzione, tra gli altri fattori.

Per evitare di ripetere quegli errori nel remake di Diablo II, Blizzard ha ritirato il progetto dal Team I e ha incaricato il team dietro a Diablo IV. Un gruppo di Vicarious Visions sta anche lavorando al remake.

Il 15 ottobre 2020, il Team I è stato riorganizzato e ai membri del team è stata data la possibilità di richiedere altre posizioni all’interno dell’azienda. Quelli che non hanno trovato nuove posizioni sono stati gradualmente tagliati o lasciati entrare a far parte di studi indipendenti istituiti da ex personale Blizzard.

Lo stesso giorno in cui Blizzard ha riorganizzato il Team I, ha anche concluso tutto lo sviluppo in corso di StarCraft II del Team I.

Sebbene la società abbia promesso di continuare ad aggiornare Warcraft III: Reforged, non ha confermato chi si sta occupando del suo attuale sviluppo. Ma un portavoce ha detto che la società è “ancora impegnata negli aggiornamenti a sostegno della comunità”.