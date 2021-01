Brawls Stars: quinta stagione e nuovo brawler, Colonel Ruffs

Supercell ha pubblicato oggi la nuovo puntata di Brawl Talk sui canali social, per mostrare le novità che arriveranno in Brawl Stars. Si tratta, nello specifico, della quinta stagione, Starr Force, che vede come brawler cromatico Colonel Ruffs.

Il nuovo personaggio, come attacco principale, spara due proiettili paralleli, che rimbalzano sui muri. Come super invece lancia una cassa rifornimenti che danneggia i nemici quando atterra e lascia un power up.

Con il prossimo aggiornamento arriveranno poi nuove skin per lo stesso Colonell Ruffs e Barryl, ma anche (a tema spaziale) per Bull, Colette, e Spike. Per il giorno di San Valentino arriverà poi una nuova skin di Lou. Qui sotto potete vedere l’intero Brawl Talk