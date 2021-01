Mike Nash: morto l’artista che ha dato vita alle Macchine di Horizon

Il 21 gennaio è morto improvvisamente Mike Nash, talento dell’arte digitale e del game design. Dopo aver iniziato nel 2006 come character artist presso Pandemic Studios, ha successivamente lavorato con THQ, Playground Games, Guerrilla Games e Nvidia.

Alcuni dei progetti di cui era più orgoglioso erano il concept work del robot per “Chappie” del 2015, il Lead Key Mechanical Design per “Horizon: Zero Dawn” del 2017 e il concept meccanico per l’imminente “Warriors of Future”.

Aveva uno stile distintivo che fondeva le superfici dure e pezzi organici in modi sorprendenti ma pienamente credibili. Era noto per la sua eccezionale attenzione ai dettagli. Era anche amato per la sua disponibilità a fare da mentore ad altri artisti, ad esempio attraverso il suo canale YouTube.

Qui sotto potete vedere un tweet di un suo collega, Gavriil Klimov, che mostra proprio il design dei robot in Horizon Zero Dawn. Klimov scrive inoltre che spera che il lavoro di Nash che sta condividendo possa ispirare qualcuno a diventare artista.

For those who did not know, Mike created many iconic designs during his career. I.e. he is the one who designed some of the most famous #HorizonZeroDawn mech creatures. These are ZBrush sculpts as well.

It's truly saddening to know someone so talented passed away so young. pic.twitter.com/xwCatvEwek

— Gavriil Klimov (@gavriilklimov) January 21, 2021