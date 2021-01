Cyberpunk 2077: oltre 10 milioni di copie digitali vendute a dicembre

Il lancio di Cyberpunk 2077 è stato sicuramente difficile e ha generato una marea di problemi a CD Projekt RED, tra proteste per i tantissimi bug delle versioni old-gen, class action e rimborsi (sembra, tra l’altro, che la compagnia polacca stia anche lasciando le copie del gioco ai giocatori dopo averli rimborsati), eppure, come molti specialisti del settore avevano già intuito, l’RPG futuristico dei creatori di The Witcher si sta rivelando un successo commerciale.

Stando infatti a quanto rivelato nel report di SuperData sulle vendite digitali a livello mondiale per il mese di dicembre 2020, Cyberpunk 2077 avrebbe venduto la soprendente cifra di 10.2 milioni di copie (l’80% delle quali della versione per PC). Vendite che hanno certamente contribuito al raggiungimento della cifra record di 12 miliardi di dollari di incasso per lo scorso mese. In realtà la cifra non tiene conto dei rimborsi che la società ha già corrisposto ai giocatori, ma il report sostiene che “non abbiano avuto un effetto significativo sulle vendite totali del gioco”.

Già in dicembre CD Projekt RED aveva condiviso gli strabilianti dati di vendita delle sua ultima creatura, parlando di ben 13 milioni di copie vendute, il 74% delle quali in formato digitale. Non sorprende nemmeno la sproporzione delle vendite della versione per PC rispetto a quella per console, dati i tanti problemi riscontrati da quest’ultima, anche se nell’ultimo aggiornamento, CDPR aveva parlato di percentuali molto simili (59% per PC e 41% per console).

Mentre tutti sanno aspettando di scoprire se Cyberpunk 2077 sarà in grado di riscattarsi grazie ai DLC e agli aggiornamenti previsti (qui trovate la roadmap di CD Projekt RED), vi ricordiamo che il titolo è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S in modalità di retrocompatibilità (si attende ancora per la versione nativa per next-gen).