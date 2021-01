Diablo II: Blizzard sta lavorando al remake

Siete pronti a farvi incantare dalle parole di Inarius e a tornare nel mondo di Sanctuarium? Beh, se non lo siete, preparatevi, perché sembra proprio che Blizzard stia lavorando sul remake dell’amatissimo Diablo II. Salirebbero quindi a tre i progetti legati al franchise RPG del developer statunitense, con il remake del titolo del 2000 che va ad aggiungersi a Diablo IV e Diablo Immortal.

A parlare di quest’ultimo intrigante progetto è stato Jason Schreier di Bloomberg. Il remake potrebbe chiamarsi Diablo II Resurrected avrebbe dovuto essere sviluppato da Blizzard Team 1, il team responsabile di Warcraft 3 Reforged, che lo scorso anno ha avuto un’accoglienza a dir poco negativa (ottenendo il peggior piazzamento di sempre su Metacritic, prima dell’uscita di Madden NFL 21). Questo insuccesso ha convinto Blizzard a cambiare team di sviluppo, affidando il remake di Diablo II agli stessi sviluppatori che stanno lavorando su Diablo IV.

Sembra che inoltre, a partecipare allo sviluppo di questo “nuovo” Diablo II ci saranno anche i ragazzi di Vicarious Visions, che hanno già lavorato a remake di giochi iconici come Crash Bandicoot e Tony Hawk e che potrebbero, secondo alcuni reporti, essere stati appena assorbiti da Blizzard. Si tratta per il momento di voci non confermate, ma un portavoce di Blizzard avrebbe ammesso che l’azienda sta lavorando con Vicarious Visions da qualche tempo.