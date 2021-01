Cyberpunk 2077: ecco la patch 1.1!

CD Projekt RED sta facendo del suo meglio per rimediare al terribile lancio di Cyberpunk 2077, e l’arrivo dell’attesissima patch 1.1 è solo un passo nella giusta direzione. Un passo che è stato compiuto oggi! L’aggiornamento che sistema moltissimi dei crash e dei bug che stanno funestando il titolo RPG del developer polacco è infatti disponibile.

La patch 1.1 è solo la prima di ua serie di aggiornamenti che CDPR ha già anticipato in una roadmap, e avrà un peso tra i 6 e i 9 GB per Steam, di 1.1 per GOG, mentre i giocatori che la scaricheranno su PlayStation 4 e Xbox One dovranno accertarsi di avere a disposizione 16.84 e 16.54 GB rispettivamente (e del resto è proprio per le versioni per console old-gen che questa patch è stata principalmente pensata).

Il principale obiettivo di questo aggiornamento è stato quello di risolvere i tanti bug e crash di Cyberpunk 2077, preoccupandosi però anche dell’utilizzo della memoria (migliorato in numerose aree, dai personaggi alle interazioni fino alla IA), e del miglioramento delle quest e delle missioni open world. Per una panoramica di tutte le migliorie apportate da questa patch vi basterà cliccare qui. Intanto ecco un elenco delle principali e più importanti migliorie apportate dalla patch: