Evangelion 3.0+1.0: nuove immagini dal film

Poco più di una settimana è passata dalla dolorosa notizia del nuovo rinvio di Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, l’ultimo film della tetralogia Rebuild of Evangelion voluta da Hideaki Anno per rileggere la sua iconica serie Neon Genesis Evangelion.

Il film avrebbe dovuto fare il suo esordio proprio oggi nelle sale nipponiche, ma a causa dello stato d’emergenza dovuto all’aggravarsi della pandemia da Covid-19 in Giappone lo studio d’animazione Khara è stata infine costretta a rimandare di nuovo la premierea data da destinarsi.

Tuttavia i fan potranno parzialmente consolarsi con le nuove immagini inedite che sono state inserite nell’ultimo spot televisivo dedicato alla pellicola e che potete trovare in calce alla notiza. Soltanto 15 secondi, che ci mostrano il volto serio di Shinji, l’eterno mezzo sorrisetto di Kaworu e l’energia determinata di Asuka alla guida della sua unità EVA.

Evangelion 3.0 + 1.0 sarà l’ultimo film della tetralogia, e non ci sono ancora notizie su quale sarà il futuro della serie dopo questa pellicola. Il futuro di Neon Genesis Evangelion è ancora immerso nel mistero: non ci sono ancora news su una nuova serie anime o su un manga, magari con un sequel sulle avventure di Shinji. Nonostante tutto però, i fan di Evangelion potranno ancora contare sull’uscita della serie in Blu-ray.

Neon Genesis Evangelion sta vivendo un secondo periodo di grande fama dopo l’approdo dell’intera saga su Netflix nel 2019, e questo spiega l’attesa quasi febbrile intorno a Evangelion 3.0 + 1.0.