Studio Ghibli: Goro Miyazaki parla dei suoi progetti futuri

Studio Ghibli è sicuramente uno dei più grandi studi d’animazione del Giappone, e deve gran parte della sua grande fama ad Hayao Miyazaki, autore di veri e propri capolavori come La città incantata e Il Castello Errante di Howl. Ma adesso lo studio si sta proiettando verso il futuro, e dopo l’uscita del suo primo film in CGI, Aya and the Witch, è Goro Miyazaki, il figlio del maestro, a indicare la strada per il futuro.

In una recente intervista con Deadline, il regista di Aya and the Witch ha infatti parlato dei suoi piani futuri e della possibilità che il film che ha introdotto Studio Ghibli nel mondo della CGI abbia un sequel:

“Ho sentito un sacco di gente che ha visto il film dire ‘Farete un sequel?’. E questo per me è un po’ problematico. Ci sono voluti quattro anni per realizzare questo film, e quando pensi di passare i prossimi quattro a fare un sequel, anche se l’idea è attraente, non sono così giovane.

Preferirei utilizzare il mio tempo per realizzare qualcosa che sia una sfida, qualcosa di nuovo”

Miyazaki è ovviamente uno di quei registi che amano le sfide: lo stesso Aya and the Witch lo è stata. Trattandosi del primo film in CG di casa Studio Ghibli, il figlio di Hayao ha dovuto iniziare da zero, e la compagnia si è dovuta sforzare molto, assumendo tanto nuovo personale specializzato. Aya and the Witch è stato un film come Studio Ghibli non ne aveva mai progettati prima: lo studio sarà pronto per la nuova sfida che Goro Miyazaki vuole imporsi?