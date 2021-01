Nacon verso l’acquisizione di Big Ant Studios

Nacon è uno dei colossi francesi dell’industria videoludica (ex Big Ben Interactive) e cerca di espandersi ulteriormente in questo settore, principalmente mirando a produzioni AA. Dopo l’acquisizione del team Spiders e la creazione di titoli come Vampire The Masquerade Swansong, è ora pronta ad affacciarsi al genere sportivo.

Come riportato infatti dai colleghi di GamesIndustry, il publisher vorrebbe adesso acquisire Big Ant Studios, team australiano conosciuto principalmente per i titoli sportivi come Cricket 19 e AO Tennis. Da notare che, ora come ora, il suddetto studio non ha ancora annunciato nulla per quest’anno.

Nacon quindi, sembra voglia muoversi verso questo nuovo ambito, per poi proporsi come leader per quanto riguarda sport come tennis, rugby e cricket che, effettivamente, risultano al giorno d’oggi piuttosto poveri di produzioni.