Fortnite: annunciato il crossover con Terminator

Il tempo passa e la creazione targata Epic Games in campo battle royale, Fortnite, si arricchisce di ulteriori skin tramite i continui crossover che, ormai, inglobano universi di tutti i tipi. Dopo il possibile rumor riguardo l’arrivo di Lara Croft, ecco che Epic annuncia invece il crossover con Terminator.

Con l’arrivo del franchise sci-fi però, non arriva Arnold Schwarzenegger. Infatti, i personaggi che si approcciano al battle royale di successo sono Sarah Connor, uno dei tanti protagonisti dell’universo in questione e T-800.

Le due skin sono ora disponibili nello store del gioco e vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su tutte le maggiori piattaforme, fatta eccezione per iOS di Apple, con la quale ha avuto non pochi problemi durante gli scorsi mesi. Vi lasciamo alla descrizione, seguita dal trailer d’esordio del crossover che trovate in calce.