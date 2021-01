Second Extinction: il nuovo trailer si focalizza sul Thumper

Second Extinction, annunciato tanto tempo fa all’Inside Xbox, nel quale abbiamo visto alcuni prodotti destinati alle console next-gen, continua a far parlare di sé. L’opera videoludica, disponibile in questo momento in Early Access su Steam, è ancora priva di una data d’uscita ufficiale legata alla release del gioco completo ma, nelle ultime ore, la software house ha pubblicato da poco un nuovo trailer.

Da quanto si evince dalla clip video, i giocatori possono ammirare in azione il Thumper, un nuovo gadget, grazie al quale potrà generare un’onda d’urto e devastare i dinosauri che si stanno avvicinando alla vostra posizione. Sicuramente questo è un escamotage molto utile per fare fuori i vostri nemici in breve tempo ed in quantità.