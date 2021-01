OnePlus Watch è stato certificato e si prepara al lancio

Il famoso OnePlus Watch sembra essere finalmente in arrivo e, dopo essere stato certificato, la data di lancio del dispositivo sembra essere estremamente vicina.

Il recente “leak” suggerisce che il dispositivo sia vicino ad essere annunciato. Un elenco dell’Indian BIS (Bureau of Indian Standards) mostra che lo smartwatch di OnePlus è stato certificato e sarà disponibile in due varianti con numero di modello: W501GB e W301GB. Si sospetta che le due versioni corrispondano a una versione solo Wi-Fi e un modello LTE.

Yes! The OnePlus Watch is indeed coming very soon to India. Have spotted the 2 variants (W501GB,W301GB) on the Indian BIS certification website.

Feel free to retweet.#OnePlus #OnePlusWatch pic.twitter.com/I0tQBmGBdO

— Mukul Sharma (@stufflistings) January 21, 2021