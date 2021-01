Journey to the Savage Planet disponibile su Steam dal 28 gennaio

Come già accaduto a molti titoli, Journey to the Savage Planet arriverà finalmente sulla piattaforma Valve, Steam, dopo un anno di esclusiva su Epic Games Store. 505 Games e Typhoon Studios lo hanno annunciato in queste ore tramite un nuovo trailer.

Vi ricordiamo che, oltre all’uscita tramite Epic su PC, il titolo targato Typhoon Studios approdò, nello stesso periodo, anche su Xbox One e PlayStation 4, per poi sbarcare anche su Nintendo Switch nel mese di maggio dello scorso anno. Prima di lasciarvi al nuovo trailer di Journey to the Savage Planet, vi lasciamo la descrizione del prodotto presa direttamente da Steam, che approderà sulla piattaforma il giorno 28 gennaio.