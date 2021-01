The Medium: ecco quando arriveranno le recensioni del gioco

La pubblicazione della recensione di un gioco è uno degli eventi più attesi dai giocatori. Nella maggior parte dei casi, noi redazioni non possiamo comunicare la data di scadenza degli embarghi delle review, ma quando le notizie emergono in rete, per noi diventa una sorta di liberazione e possiamo svelare le attesissime date. È il caso di The Medium!

Grazie all’aggregatore Metacritic è infatti emersa la scadenza dell’embargo del survival-horror psicologico di Bloober Team. Le recensioni di The Medium, compresa quella di GamesVillage, saranno online e leggibili da tutti mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 15:00 CET (e dunque italiane). Scaduto l’embargo, potrete correre sul nostro sito e leggere le nostre impressioni e il nostro verdetto sul gioco in arrivo solo su Xbox Series X e S e su PC. Noi di GamesVillage vi mostreremo il titolo anche in diretta sul nostro canale Twitch. Vi invitiamo a seguire la programmazione per conoscere l’orario in cui saremo in diretta! Intanto, vi ricordiamo che di recente sono stati svelati i requisiti PC del gioco.