Wonder Boy Asha in Monster World: svelata la data d’uscita

Wonder Boy Asha in Monster World ha finalmente ottenuto la sua data d’uscita, anche se al momento limitiamo a riportarvi soltanto quella giapponese, visto che la pubblicazione occidentale non ha ancora una data ben precisa. Il titolo di G Choice sarà dunque disponibile nella terra del sol levante il 22 aprile 2021 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Sulla piattaforma di Nintendo sarà possibile acquistare anche la versione fisica del titolo (Standard e Special Edition).

Per quanto riguarda l’Europa e il Nord America, Wonder Boy Asha in Monster World si farà attendere nei primi mesi del 2021 e in questo caso, saranno le versioni PlayStation 4 e Switch ad ottenere anche la sua edizione scatolata. Per chi non lo sapesse, Aha in Monster World è che la versione rimasterizzata di Wonder Boy IV (1994 su SEGA Mega Drive), con i seguenti miglioramenti e nuove feature:

Per la prima volta in assoluto: le voci dei personaggi.

Grafica rimasterizzata con un nuovo design 2.5D.

Nuove animazioni e filmati dinamici e impressionanti.

Suoni di gioco rimasterizzati e colonna sonora di Shinichi Sakamoto.

Modalità facile aggiuntiva, così tutti possono godersi il gioco.

L’originale Wonder Boy IV sarà incluso nell’edizione fisica per Switch e in quella digitale per PlayStation 4. Di seguito il nuovo trailer del gioco.