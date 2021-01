Assassin’s Creed Valhalla: un potente arco Isu ottenuto tramite cheat

All’interno di Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo della longeva serie targata Ubisoft, è possibile accedere ad un vasto arsenale di armi, tra cui alcune potentissime e plasmate nella leggenda. Tra queste esiste un potentissimo arco Isu, l’Arco di Nodens: attualmente però nessuno conosce il metodo esatto per ottenerlo. Qualcuno però è riuscito a metterci sopra le mani, sfruttando un cheat, ottenendolo quindi in maniera non proprio legittima.

Parliamo dello YouTuber “JorRaptor”, che tramite un video ha mostrato il metodo per ottenere l’arma. L’arco si trova all’interno di un tumulo di pietre, da sempre oggetto di ricerche da parte degli utenti di Assassin’s Creed Valhalla. Attaccando il punto in cui fuoriesce la luce ed eseguendo una serie ben specifica di movimenti e attacchi, JorRaptor è riuscito incredibilmente ad ottenere l’arma. Darby McDevitt, narrative director del gioco, ha confermato tramite Twitter (tweet in calce alla notizia) l’esistenza dell’arco, che dunque è realmente nascosto in quel tumulo di pietre, specificando però che il metodo visto nel video non è quello legittimo per ottenerlo, sottolineando dunque che quell’azione altro non è che un “cheating”. Intanto, avete visto il nuovo manga ambientato all’interno della serie di Ubisoft?

There was a secret isu bow in Assassin's Creed Valhalla all this time & now we finally know how to get it!

I tell you everything you need to know: https://t.co/fTVrTRPDI8#AssassinsCreedValhalla pic.twitter.com/A134dCueNh

— JorClawstrider (JorRaptor) (@Jorraptor) January 23, 2021