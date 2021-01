Pokken Tournament: potrebbe arrivare un sequel, rumor

Un fan ha chiesto al produttore di Pokken Tournament, Katsuhiro Harada, su Twitter se un sequel del gioco potesse essere in lavorazione. Harada ha risposto, dicendo che ha un buon rapporto con Nintendo e The Pokemon Company e che vorrebbe fare un nuovo titolo, ma ha anche detto che, come con molti altri spin-off di Pokemon, alla fine, la decisione spetta a Nintendo e The Pokemon Company se creare o meno il sequel. Da quello che ha detto Katsuhiro Harada, non sembra che un sequel di Pokken Tournament sia attualmente in fase di sviluppo. Potrebbe essere che, avendo appena finito con i DLC di Pokemon Spada e Scudo Isle of Armor e Crown Tundra, e con il nuovo Pokemon Snap appena all’orizzonte , Nintendo e The Pokemon Company non sono interessati a un nuovo Pokken Tournament in questo momento.

Pokken Tournament è un gioco di combattimento sviluppato da Bandai Namco, il titolo ricorda alcuni elementi dalla serie di giochi di combattimento Tekken, ma utilizza i personaggi della serie Pokemon: è stato originariamente lanciato per le sale giochi giapponesi nel luglio 2015, e poi per Wii U nel marzo 2016, mentre unel 2017 è stata lanciata per Nintendo Switch nel settembre 2017. Il gioco presenta ben 23 diversi Pokemon giocabili, inclusi i preferiti come Charizard, Lucario e Pikachu. Sebbene le meccaniche di combattimento siano in qualche modo simili a Tekken, ci sono alcune differenze importanti. Il sistema di combattimento cambia a seconda della distanza tra gli avversari, passando dal combattimento 2D basato su Tekken a distanza ravvicinata a un movimento 3D più aperto a lungo raggio. Se Bandai Namco dovesse realizzare un sequel, vedremo diversi Pokemon di Spada e Scudo tra i personaggi, ma un sequel vuol dire anche aggiungere nuove meccaniche ed espandere il mondo e le tradizioni dell’originale Pokken Tournament. Pokken Tournament è attualmente disponibile per Wii U e nelle sale giochi giapponesi, e Pokken Tournament DX è attualmente disponibile su Nintendo Switch.