Casinò online, perché è importante sfruttare un bonus benvenuto

Cos’è un bonus di benvenuto? Chi accede per la prima volta a una piattaforma di gambling o in un casinò online si imbatterà sicuramente in una promozione di questo tipo. Come intuibile, si tratta di un’offerta che premia i nuovi utenti di un portale di gioco, a prescindere che siano già iscritti o meno ad altri siti analoghi. Il bonus di benvenuto è dunque quella promozione iniziale che aiuta i giocatori nelle prime fasi di gioco, consentendo di imparare le meccaniche e le regole di slot e quant’altro, oltre che di massimizzare le eventuali vincite. In questo modo si incentivano i nuovi iscritti a giocare e i meno esperti possono prendere confidenza con tutto il palinsesto proposto da un bookmaker.

Sfruttando il bonus di benvenuto, all’inizio il margine di rischio è notevolmente ridotto. Il motivo è semplice: questo bonus mette a disposizione del giocatore una somma promozionale, solitamente equivalente all’importo depositato per la prima volta sul conto di gioco appena creato. Di conseguenza, anche se si dovesse andare incontro a qualche perdita, non verrebbe intaccato il proprio patrimonio effettivo e sarebbe possibile effettuare diverse partite di prova in totale tranquillità. Il giocatore deve comunque impegnarsi a onorare termini e condizioni dettati dall’offerta, rispettando ad esempio il numero di giorni indicato entro il quale effettuare il primo deposito. Per prelevare le somme bonus sotto forma di soldi veri è necessario giocare l’ammontare del bonus per un preciso numero di volte: si tratta dei cosiddetti “fun bonus”.

Alcuni tipi di bonus di benvenuto, comunque, non richiedono necessariamente un deposito sul conto. In questo caso il bonus può consistere in una “freebet”, cioè una scommessa da poter piazzare gratuitamente, oppure in dei giri gratis alle slot, a delle cartelle in regalo per il bingo o semplicemente in una cifra da investire. I bonus senza deposito si attivano subito dopo che l’identità dell’utente iscritto alla piattaforma di gambling è stata verificata e possono essere ritirati come denaro reale solo dopo aver rispettato i “requisiti di puntata” nell’arco di tempo stabilito dall’operatore.

Tutto qui? Niente affatto, perché i bonus benvenuto casinò online sono disponibili. I “bonus cashback” riaccreditano una percentuale degli importi giocato in scommesse con esito negativo, i “bonus progressivi” sono erogati a scaglioni e sono strettamente legati a vincoli di tempo ristretti, oltre i quali non è possibile ottenere una precedente porzione del bonus. In alcuni casi, per quanto rari, alcuni operatori propongono persino bonus di benvenuto combinati, che portano in dote le caratteristiche di molte delle tipologie di promozioni succitate.

C’è però un interrogativo che potrebbe spaventare chi non è pratico del settore e non ha mai giocato: cosa succede una volta ottenuti e consumati tutti i bonus di benvenuto? Le offerte degli operatori non si fermano certo all’inizio e le varie sezioni di gioco presentano periodicamente altri tipi di bonus mirati. Anche senza alcun fattore moltiplicativo, però, è sempre possibile ottenere vincite considerevoli e non a caso persino i quotidiani parlano spesso di migliaia di Euro conquistati alle slot. I bonus devono essere sempre visti come un mezzo e non come un fine. A furia di giocarlo per poterlo prelevare, infatti, si potrebbe rischiare di disperderlo subito.