Guilty Gear Strive: pubblicate nuove modalità di gioco

Arc System Works ha pubblicato un trailer di Guilty Gear: Strive che introduce le nuove modalità del gioco, oltre a informazioni e screenshot . Di seguito una panoramica delle informazioni:

Roman Cancel

Annulla il tuo attacco, invia un’onda d’urto e rallenta il movimento del tuo avversario. Puoi usarlo mentre attacchi per rafforzare il tuo attacco o usarlo in difesa per resistere agli attacchi del tuo avversario.

Wall Break

Guida l’avversario sul bordo e scatena un attacco per rompere il muro e spazzarlo via in un palcoscenico diverso con una scena appariscente. Non solo subiranno danni aggiuntivi dal colpo, ma la potenza di attacco del tuo personaggio e altre statistiche aumenteranno per un tempo limitato.

Story Mode

La fatale conclusione! La storia di Guilty Gear raggiunge finalmente il suo culmine! La modalità Storia amata dai fan nei titoli precedenti ritorna in Guilty Gear: Strive ! Ora con regia e grafica ulteriormente evolute.

GG World

La serie Guilty Gear ha oltre 20 anni di storia. GG World include una Cronologia che mostra la storia e gli eventi della serie a colpo d’occhio; un Glossario dove puoi leggere i profili dei personaggi e le ambientazioni del mondo; e una Mappa di correlazione delle relazioni tra ogni personaggio. C’è una quantità enorme disponibile che farà sentire a proprio agio anche i giocatori alle prime armi.

Gallery Mode

In modalità Galleria, puoi visualizzare le illustrazioni dei personaggi, le immagini delle impostazioni e altri materiali di sviluppo da Guilty Gear: Strive . C’è anche molto altro da vedere, inclusi trailer e canzoni dei precedenti titoli di Guilty Gear.

Rollback Net code

Guilty Gear: Strive usa lo stesso tipo di giocatori in rete apprezzati nel titolo precedente Guilty Gear XX Accent Core Plus R (versione Steam)! Il net code di rollback consente un’ottima esperienza di partita, indipendentemente dalla distanza tra i giocatori. Se hai problemi a trovare un avversario, prova a cercare in tutto il mondo!

Lobby Online

Controlla il tuo avatar personalizzato e goditi le battaglie e la comunicazione mentre usi le emote e la chat.

Player Match

Fino a nove giocatori possono entrare in una stanza Player Match, consentendo ai giocatori di godersi battaglie online.

Guilty Gear: Strive sarà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4, and PC tramite Steam dal 9 aprile. Le Edizioni Deluxe ed Ultimate verranno lanciate per PlayStation 5 e PlayStation 4 il 6 aprile, con tre giorni di anticipo.