Knights Of The Old Republic: nuovo titolo in sviluppo non da EA, rumor

Ultimamente c’è stata una raffica di notizie sui giochi legate a Star Wars da quando è tornata LucasFilms Games. Però, secondo quanto riferito nelle ultime ore, è stato riferito da diverse fonti che un nuovo Star Wars: Knights of the Old Republic è in fase di sviluppo. Qualche tempo fa sono circolavano dei rumor su un nuovo Star Wars: Knights of the Old Republic, ma uno dei primi indizi affidabili della sua esistenza è arrivato proprio lo scorso dicembre, nel quale Jason Schreier di Bloomberg ha postato su ResetEra in un thread sulla vicenda, dicendo:

Nessuno indovinerà bene, questo è certo.

Dato che all’epoca tutti credevano che Electronic Arts avesse ancora un accordo esclusivo per i giochi di Star Wars, i commenti da Schreier lasciavano intendere che non sarebbe stato uno studio EA a lavorare sul gioco. Di recente, Bespin Bulletin ha recentemente confermato con fonti anonime che un nuovo titolo è in sviluppo presso uno studio ignoto al momento. Sfortunatamente, Bulletin non ha fornito altre informazioni sul gioco, oltre a menzionare la citazione di Schreier, ed è possibile che abbiano basato le loro informazioni privilegiate interamente sulla citazione di Schreier.

Anche Shinobi602, responsabile delle comunicazioni presso Wushu Studios , ha pubblicato un messaggio su ResetEra: come Schreier, parla dello studio di sviluppo del gioco e dice che il nome non è così misterioso come tutti pensano, ma semplicemente non è un nome familiare di cui la maggior parte delle persone sono a conoscenza.