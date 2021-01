Atelier Ryza 2 Lost Legends and the Secret Fairy: requisiti per PC

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy uscirà il 26 gennaio, nel frattempo KOEI Tecmo ha rivelato i requisiti ufficiali per PC del gioco. Secondo le specifiche, i giocatori PC avranno almeno bisogno di un Intel Core i5 4460 con 8 GB di RAM. KOEI Tecmo ha elencato la NVIDIA GeForce GTX 1050 per i giochi a 720p e la NVIDIA GeForce GTX 1070 per i giochi a 1080p. I giocatori su PC avranno anche bisogno di 26 GB di spazio libero su disco. In Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Ryza ritorna per una nuovissima avventura, questa volta ambientata tre anni dopo i suoi eroici sforzi in Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Il sequel ruota attorno al viaggio di Ryza verso la capitale reale di Ashra-am Baird. Ryza esplorerà antiche rovine mentre cerca la verità dietro il mistero delle leggende perdute. Speriamo almeno che il porting per PC sia migliore di quello che abbiamo ottenuto per il suo predecessore. Per maggiori informazioni visita il sito di Steam dedicato al gioco. Di seguito una panoramica dei requisiti:

MINIMO:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 8.1 / 10 64 bit

Windows 8.1 / 10 64 bit Processore: Intel Core i5 4460 o superiore

Intel Core i5 4460 o superiore Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1050 o 1280 × 720 su display

NVIDIA GeForce GTX 1050 o 1280 × 720 su display DirectX: versione 11

versione 11 Rete: connessione Internet a banda larga

connessione Internet a banda larga Memoria: 26 GB di spazio disponibile

26 GB di spazio disponibile Scheda audio: è possibile riprodurre file WAVE a 16 bit stereo, 48 KHz

Koei Tecmo e Gust hanno pubblicato vari trailer dell’JRPG Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Nell’ultimo possiamo vedere i costumi della Digital Deluxe Edition. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sarà disponibile dal 26 gennaio per PS4, PS5, PC tramite Steam e Switch.