Devil May Cry 5 Special Edition in offerta su Amazon a €35

Molto spesso ci capitano davanti delle offerte ghiottose per spendere poco ma in un periodo limitato di tempo, ed è proprio questo il caso. Nel corso delle recenti ore, su Amazon è possibile attualmente trovare la versione PlayStation 5 dedicata a Devil May Cry 5 Special Edition a €35, ma se vogliamo essere precisi a €34,71. Il nuovo capitolo della saga action targata Capcom è sicuramente un’iterazione immancabile per gli appassionati del brand ma anche per i puristi del genere.

Ecco una breve sul gioco: