Classifica italiana: GTA V supera FIFA 21

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella seconda settimana di questo 2021, dall’11 gennaio al 17 gennaio. In testa alla classifica, l’immortale Grand Theft Auto V (su PS4), supera FIFA 21, primo ad inizio 2021 e questa settimana secondo (sempre su PS4). Chiude il podio uno dei titoli più apprezzati dell’ultimo anno, Animal Crossing: New Horizons, su Switch. Per quanto riguarda i PC, in testa un altro titolo Rockstar, Red Dead Redemption, e terzo Cyberpunk 2077. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 GRAND THEFT AUTO V PS4

2 FIFA 21 ELECTRONIC ARTS PS4

3 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS NINTENDO SWITCH

4 THE CREW 2 UBISOFT PS4

5 JUST DANCE 2021 SWITCH

6 RING FIT ADVENTURE SWITCH

7 GRAN TURISMO SPORT PS4

8 HORIZON ZERO DAWN PS4

9 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

10 SPIDER-MAN PS4

CONSOLE

1 GRAND THEFT AUTO V PS4

2 FIFA 21 ELECTRONIC ARTS PS4

3 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS NINTENDO SWITCH

4 THE CREW 2 UBISOFT PS4

5 JUST DANCE 2021 SWITCH

6 RING FIT ADVENTURE SWITCH

7 GRAN TURISMO SPORT PS4

8 HORIZON ZERO DAWN PS4

9 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

10 SPIDER-MAN PS4

PC

1 RED DEAD REDEMPTION

2 DRAGON BALL FIGHTERZ

3 CYBEPUNK 2077