Hyrule Warriors L’era della Calamità: superate le 3.5 milioni di copie vendute

Hyrule Warriors L’era della Calamità ha venduto 3,5 milioni di copie in tutto il mondo dal suo lancio nel novembre 2020, diventando così il titolo più venduto della serie Warriors. I dati arrivano dai risultati finanziari di Koei Tecmo, per il terzo trimestre dell’anno fiscale che termina a marzo 2021. Il titolo, con protagonista Link, aveva avuto già da subito un ottimo impatto sul mercato, con un lancio migliore del primo Hyrule Warriors.

Nel documento vengono mostrati anche altri dati di vendita relativi ai giochi di Koei Tecmo:

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ha venduto 220.000 copie su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch in Giappone e Asia, e Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle ha venduto 100.000 copie su PlayStation 4, Switch, e PC tramite Steam negli stessi territori. Entrambi i titoli sono stati lanciati in Giappone e in Asia a dicembre 2020.

Non sono state annunciati i dati di vendita specifici di Nioh 2 per il trimestre, ma il gioco ha superato oltre 1,4 milioni di unità vendute su PlayStation 4 in tutto il mondo dal lancio nel marzo 2020.

Vi ricordiamo che, sempre riguardo ad Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, il gioco sarà disponibile qui in Italia dal 29 gennaio su PS4, PS5 e Switch, (in arrivo anche la nostra recensione).