Hitman 3: completata la missione Dubai in 9 secondi

Spesso e volentieri alcuni utenti si cimentano in diverse speedrun per riuscire a completare i propri giochi preferiti nel minor tempo possibile e farsi notare dall’intera community videoludica. Proprio nel corso delle recenti ore, Wreak e Der_Lauch_Linus sono riusciti ad infrangere un record, ossia completare la missione Dubai in Hitman 3 solo ed esclusivamente in 9 secondi.

Questo è certamente un record sensazionale, soprattutto per la velocità e il minor tempo impiegato per raggiungere tale traguardo, in cui pochi avrebbero potuto farcela, eppure è successo. Insomma, sicuramente entrambi i player si sono fatti notare da diversi giocatori, dove il portale dedicato a questo tipo d’attività ha premiato questo traguardo. Vi ricordiamo che Hitman 3 è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.