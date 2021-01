Apex Legends: domani il gameplay trailer della stagione 8

Un paio di giorni fa Electronic Arts e Respawn Entartainment hanno fatto uscire il trailer di lancio della stagione 8 di Apex Legends, un filmato animato che vede in azione la prossima legenda Fuse con gli altri personaggi del gioco. Poco fa invece, sui canali social del battle royale, è stato annunciato che domani, quando qui in Italia saranno le ore 17:00, verrà pubblicato il gameplay trailer della season 8.

Questo quello che c’è scritto nel tweet che annuncia il video:

Fuse arriva nella stagione 8, con un bagaglio pieno dei suoi atteggiamenti. Sintonizzati domani, 26 gennaio, alle 8:00 PT per il trailer di gioco della stagione 8.

Vedremo dunque domani cosa verrà mostrato riguardo la nuova leggenda e le novità nel gameplay che verranno introdotte in Apex Legends.

Fuse arrives in Season 8 and he’s packing plenty of attitude. Tune in tomorrow, Jan 26, at 8am PT for the Season 8 Gameplay Trailer.

👀 : https://t.co/0G9gkdnUEd pic.twitter.com/SdULn8KuCz

— Apex Legends (@PlayApex) January 25, 2021