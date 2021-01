Dragon Age 4 sarà ambientato nel Tevinter!

I fan degli RPG non possono che attendere con ansia Dragon Age 4, il nuovo capitolo della fortunata saga firmata BioWare che ha svelato qualcosa ai fan durante i recenti The Game Awards 2020 e con una nuova concept art. E ora il developer ha rivelato anche un’altro particolare, quello sull’ambientazione del gioco.

A quanto si apprende da BioWare Stories and Secrets from 25 Years of Game Development infatti, il quarto capitolo della saga di Dragon Age sarà ambientato nell’Impero Tevinter, una delle regioni più importanti del Thedas. Una notizia che era stata in parte anticipata dal finale del DLC di Dragon Age Inquisition, Trespasser e a cui si alludeva apertamente con l’antologia di racconti Dragon Age Tevinter Nights, uscito lo scorso anno, ma che riceve ora per la prima volta una conferma ufficiale.

Nella nuova avventura di casa BioWare si potrà dunque finalmente esplorare la terra dei magister e dei maghi del sangue, ma sembra che non saranno queste le uniche location di Dragon Age 4. Lo stesso libro sui 25 anni di BioWare lascia intendere che ci sarà anche la possibilità di vedere la città di Antiva, la patria dei famosi Corvi di Antiva (come la Leliana di Inquisition), i rinomati assassini “celebrati per la loro maestria e per la grazia nell’uccidere”, e forse la presenza nel libro di un Mortalitasi, un guardiano delle necropoli, può adombrare il regno di Nevarra.

Allo stesso modo, trovare nel libro la gilda dei Lord of Fortune, famosi cacciatori di tesori, sembrerebbe essere un accenno a Rivain, appena a nord-est del Tevinter, e pare che torneranno protagoniste anche le Vie Profonde, il complesso sistema di tunnel sotterranei che percorrono tutto il Thedas, e attraverso il quale si muovono i Prole Oscura. Nessuna di queste location (fatta eccezione per il Tevinter) è stata confermata, ma la loro presenza nel libro sembra più che indicativa per il futuro di Dragon Age 4.

Novità importanti, che sicuramente interesseranno tutti i fan della famosa serie di BioWare, anche se bisognerà attendere ancora a lungo per avere il titolo tra le mani: per il momento infatti non si sa nulla né della data d’uscita né delle piattaforme sulle quali sarà disponibile, e il team di sviluppo deve far fronte all’uscita di Mark Darrah, che ha lasciato BioWare ed è stato sostituito da Christian Dailey.