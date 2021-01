My Hero Academia: un’altra visual per la quinta stagione

La quinta stagione di My Hero Academia è probabilmente l’evento attualmente più atteso nel mondo anime, e la data del 27 marzo 2021 è cerchiata in rosso sui calendari di diversi appassionati. Ma non si può dire che la serie, nata dalla penna e dal genio di Kohei Horikoshi non sappia generare attesa e hype nei suoi fan.

Dopo aver mostrato una visual con i principali protagonisti della classe 1-A, tra cui ovviamente spiccavano Midoriya, Bakugo e Todoroki, My Hero Academia ha infatti rlasciato una nuova immagine, che stavolta mette in risalto i pro-heroes, presentandoci All Might, di nuovo nella sua Muscle Form (scelta particolare, dal momento che è ormai dalla terza stagione dell’anime che il One For All lo ha abbandonato), Eraserhead, Hawks e soprattutto il nuovo eroe numero uno del Giappone, Endeavor.

La quinta stagione di My Hero Academia inizierà dunque alla fine di marzo, con l’adattamento animato dell’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto, che vedrà protagonisti sia gli allievi della 1-A che quelli della 1-B. Sarà l’occasione per vedere di nuovo all’opera dei personaggi di cui abbiamo un po’ perso le tracce, e capire quanto siano progrediti, anche a confronto dei nostri protagonisti.

La domanda che però assilla i fan riguarda però quali altre vicende coprirà questa stagione. Infatti il manga presenta tantissime intriganti vicende, senza contare il cliffhanger alla fine della quarta stagione che ci aveva mostrato Izuku entrare in contatto con il possessore originale di One For All. Anche voi non vedete l’ora di scoprire cosa ci aspetta?

Per tutte le novità su My Hero Academia continuate a seguirci su Gamesvillage.it!