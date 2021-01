Mobile Suit Gundam in arrivo su Crunchyroll

Se si pensa alle opere fondamentali della storia anime, non si può prescindere da Mobile Suit Gundam di Yoshiyuki Tomino, uno dei capostipiti del genere mecha, e tra le prime serie d’animazione giapponese a essere apprezzate anche all’estero, fungendo da propulsore per la popolarità del genere, e del medium più in generale. Per questo è ironico che, per tanti anni, a causa dei moltissimi problemi di copyright e diritti, ifan non abbiano potuto apprezzare completamente la prima stagione del franchise.

Questa mancanza sta per essere sistemata da Crunchyroll. La piattaforma streaming, che si è recentemente fusa con Funimation per formare una vera e propria superpotenza nell’ambito degli anime, ha iniziato lo streaming della storica prima serie a partire da oggi i tutte le regioni raggiunte dal servizio (Nord, Centro e Sud America, Europa, Medio Oriente, Africa e Oceania).

Creata nel 1979 e prodotta da Sunrise, Mobile Suit Gundam è una serie storica, che ha generato nei decenni ricavi impressionanti e che ha il merchandise più venduto del mondo anime. L’opera ha un seguito talmente ampio e appassionato che è stato possibile persino realizzare delle vere e proprie opere da Guinnes dei Primati, come la gigantesca statua life-size capace persino di fare qualche passo che è stata costruita al porto di Yokohama.

Il franchise di Mobile Suit Gundam è pronto a tornare nel 2021, con una nuova serie anime, SD Gundam Hero, annunciata lo scorso novembre dall’account Twitter ufficiale del franchise di Tomino.